Casa de idoso pega fogo enquanto ele dormia no Vida Nova

A casa de um idoso, de 67 anos, ficou completamente destruída após ser consumida pelas chamas durante a tarde desta terça-feira (4), na Rua Nizia Floresta, bairro Jardim Vida Nova, região norte de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, ele dormia no momento em que o fogo começou. O idoso acredita que o incêndio tenha tido início nas instalações elétricas da residência.

Ao acordar e tentar sair de dentro da casa, ele acabou se perdendo e teve ferimentos, sendo encaminhado para uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros.

No intuito de salvar o pouco que tinha, o idoso ainda tentou apagar as chamas com baldes de água, mas desistiu ao ver a intensidade e a velocidade que a casa era consumida.

O Corpo de Bombeiros conteve o incêndio e constatou que toda a residência foi destruída.

