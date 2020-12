Casa de shows é 'lacrada' por não cumprir normas de biossegurança em Campo Grande

Na madrugada deste sábado, a casa de show Vitrine, antigo Jeremias foi interditada e lacrada por não cumprir as normas de Biossegurança, ela fica na rua Brilhante e estava lotada em um evento que estava sendo realizado. O toque de recolher é da 00h00 até às 5h e a partir de segunda ele se estende por duas horas, começando às 22h.

A Guarda Civil Metropolitana, chegou no local juntamente com a vigilância sanitária, e a casa estava lotada, com mais de mil pessoas no local. Com isso a casa recebeu uma advertência que foi a interdição do local por 90 dias. Ainda a casa pode receber uma multa entre R$ 100,00 e R$ 15 mil, eles têm o prazo de 15 dias para recorrer da decisão.

Conforme o termo de interdição, a casa de festas e eventos estava funcionando sem um plano de biosegurânça.

