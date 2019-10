Casa é invadida e duas pessoas são executadas na fronteira

Da redação, com informação do site Porã News

Luís Alberto Gimenez Paranderi, 52 anos, e Dario Milciades Moringo Acosta, 30 anos, foram executados nesta sexta-feira (25) em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. O ocorrido aconteceu por volta das 11:00h e segundo informações, os criminosos invadiram a residência e efetuaram 15 disparos de pistola calibre 9mm.

De acordo com o site Porã News, Dario Milciades Moringo Acosta era soboficial da polícia paraguaia e há suspeita de que as execuções estejam ligadas à guerra pelo controle do crime organizado e o narcotráfico da região, já que Luiz Alberto seria tio de Jarvis Gimenes Pavão.

Os investigadores da Divisão de Homicídios e investigadores da Polícia Técnica e da Divisão de Investigações Criminais de Casos puníveis, juntamente com o apoio da promotora de justiça Camila Rojas realizaram os procedimentos necessários e encaminharam o corpo ao IML, para posteriormente entrega à família.

