Casa fica completamente destruída após incêndio em Corumbá

Uma casa, localizada na parte alta de Corumbá, ficou completamente destruída após um incêndio na madrugada desta quarta-feira (20). Não existem informações sobre feridos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 4h55 da madrugada, com as chamas já tomando conta do imóvel.

Os militares fizeram o combate, extinção e o rescaldo do local. Para isso, foi necessária a utilização de 2 mil litros de água.

Todos os quatro cômodos da residência foram atingidos. O móveis ficaram completamente destruídos por causa das chamas.

Deixe seu Comentário

Leia Também