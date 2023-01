Casa fica destruída após incêndio na Vila Ieda em Campo Grande

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Uma casa ficou completamente destruída após um incêndio, na tarde desta quinta-feira (12), na Capital. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio, que ocorreu no bairro Vila Ieda. Apesar das chamas, ninguém ficou ferido.

O incêndio foi percebido inicialmente por vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros. O imóvel estava vazio no momento do fogo.

De acordo com os militares dos Bombeiros, foram utilizados mil litros de água para apagar as chamas. Dentro do imóvel, ficaram queimados peças de roupas e outros objetos.

