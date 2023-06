Casa pega fogo e cômodo fica completamente destruído

Na noite desta sexta-feira (09), uma casa de madeira pegou fogo e teve um dos cômodos completamente destruído pelas chamas. O incidente aconteceu em Ladário, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo portal de notícias O Pantaneiro, só havia um homem dentro do imóvel na hora em que o acidente aconteceu, ele era morador da residência e se recusava sair do local, mas foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Para apagar as chamas, foram necessários cerca de 500 litros de água. Ainha não há informações concretas sobre o que possa ter causado o incêndio.

