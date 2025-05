Casa pega fogo e fica parcialmente destruída em Nova Andradina

Uma casa pegou fogo e ficou parcialmente destruída durante a madrugada desta quarta-feira (14), na esquina entre as ruas Batayporã e Santo Antônio, em Nova Andradina. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter ao incêndio, que já estava no telhado do imóvel quando as equipes chegaram até o local.

No momento do fogo a casa estava vazia. Por conta disso, apenas alguns móveis e parte do telhado ficaram destruídas. As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades.

