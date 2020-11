Casa pega fogo e mulher morre queimada

Na tarde da última quinta-feira (26), Geni Gomes, 48 anos, morreu após a casa onde morava pegar fogo. O caso aconteceu em Coronel Sapucaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, no momento do incêndio a mulher que mora com o marido estava sozinha em casa. O companheiro tinha ido a uma aldeia próxima visitar os filhos do casal na Aldeia Taquaperi.

Testemunhas relataram que ao notar o fogo, não deu tempo de salvar a vítima que ficou com o corpo completamente carbonizado. O imóvel ficou destruído, conforme a polícia.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Coronel Sapucaia e será investigado.

