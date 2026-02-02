Menu
Polícia

Casa pega fogo no Aero Rancho e vizinhos acreditam que incêndio foi criminoso

O cachorro que vivia na casa não chegou a ser encontrado pela mulher responsável para cuidar da residência

02 fevereiro 2026 - 15h41Brenda Assis     atualizado em 02/02/2026 às 17h34
Um incêndio atingiu uma casa na Rua Costa Melo, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na noite deste domingo (1º). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de fogo em uma residência. Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, que preservava a área para os trabalhos de perícia.

A filha dos proprietários do imóvel informou à polícia que os pais estão morando no interior do Paraná há cerca de três meses. Desde então, ela faz vistorias periódicas na casa e cuida do cachorro da família, que não foi encontrado após o incêndio.

Ainda conforme o registro, a mulher esteve na residência na manhã do mesmo dia e deixou o portão trancado com cadeado. Após o incêndio, no entanto, o portão foi encontrado aberto, com o cadeado no chão e sinais de arrombamento. Os bombeiros relataram que o acesso já estava dessa forma quando a equipe chegou para combater as chamas.

A casa fica nos fundos de um antigo salão paroquial, estava sem fornecimento de energia elétrica havia mais de um mês e não tinha moradores no momento do incêndio.

Vizinhos disseram à polícia que só perceberam o fogo quando as chamas já estavam altas e não observaram movimentações suspeitas antes do incêndio. Um morador da casa ao lado contou que acordou com o cheiro de fumaça e danificou um cano de água do imóvel atingido para tentar impedir que o fogo se espalhasse até a chegada dos bombeiros.

Não há câmeras de monitoramento na região que possam ajudar na investigação. O local foi isolado e a Polícia Civil deve apurar as causas do incêndio.

