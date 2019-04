Casais se negam a pagar a conta de motel e noite termina na delegacia

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (3), no motel Gruta do Amor, onde funcionários relatavam a insistência de dois casais em não pagar a conta dos serviços utilizados do estabelecimento.

Conforme o boletim de ocorrência, os casais estavam em quartos separados, mas tentaram sair sem pagar e afirmaram a atendente que não iriam acertar conta. A funcionária acionou a Polícia, que ao chegar ao local e questionou a situação para os rapazes e um deles disse não ter o valor de R$ 66 reais para efetuar o pagamento, já o outro que teve uma soma de R$ 109 reais em consumo, relatou aos policiais que não queria usar o cartão de crédito para essa finalidade, por motivos desconhecidos.

Na presença dos militares, um deles pagou o valor de R$ 109 reais e foi liberado, mas o outro afirmava não ter dinheiro para pagar as despesas e foi encaminhado pelos militares para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro, onde foi acompanhado pelo gerente do estabelecimento que registrou uma ocorrência de fraude contra o rapaz.

Deixe seu Comentário

Leia Também