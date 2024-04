Casal apanha do vizinho após colocarem fogo em folhas do quintal

Um casal apanhou do vizinho depois de colocar fogo após atear fogo em folhas secas no quintal de casa, durante a tarde de domingo (28), em Jardim.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher de 56 anos, estava colocando fogo nas folhas que estavam no quintal quando o autor apareceu com uma mangueira, jogando água nas chamas.

A mulher chegou a pedir para que o vizinho parasse, mas acabou irritando o homem e foi agredida com um soco. O golpe fez com que a vítima caísse no chão.

O marido dela, de 74 anos, ao ver a cena tentou socorrer a companheira e tirar satisfação com o autor, no entanto, também foi agredido.

Ainda segundo o registro policial, as vítimas passaram por atendimento médico que constataram lesão. A ocorrência foi registrada como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil do município.

