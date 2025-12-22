Menu
Polícia

Casal briga durante jogo do Corinthians x Vasco e mulher é agredida com garrafadas em Dourados

Ela ficou com um ferimento grave na mão, precisando ser encaminhada para uma unidade de saúde da região

22 dezembro 2025 - 14h43Brenda Assis
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativaGarrafa de cerveja, imagem ilustrativa  
Um homem de 30 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (22), por volta de 1h, acusado de agredir a ex-mulher, de 26 anos, com uma garrafada, no Bairro Vila Cachoeirinha, em Dourados. Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência relacionada à posse de arma de fogo.

Segundo o registro policial, apesar de separados, o casal estava assistindo a um jogo entre Corinthians x Vasco quando começaram a brigar, resultando na agressão. A vítima sofreu um ferimento na mão esquerda e devido à suspeita de rompimento de tendão, precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela relatou ainda que o comportamento agressivo do ex-companheiro é recorrente.

O momento da prisão do agressor foi marcado por tumulto, já que familiares, incluindo a mãe do acusado, tentaram interferir na ação da polícia. Foi necessário o uso de spray de pimenta para conter a situação. O homem apresentava escoriações no cotovelo esquerdo, costas e punho direito, mas teve todos os seus direitos constitucionais preservados durante o procedimento.

Diante da confirmação da agressão, o homem foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou esclarecimentos à autoridade competente.

