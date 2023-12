Casal causa confusão em bar, rasga comanda e acusa policiais de racismo no Jardim Jacy

Um casal foi preso na madrugada deste sábado (16), depois de desacatar policiais militares, e tentar comer e beber de graça em um restaurante e petiscaria na rua José Paes de Farias, no Jardim Jacy.

Conforme ocorrência, a Polícia Militar foi solicitada por para averiguar denúncias de um homem que estava armado. No local, Iyad de 53 anos, e sua companheira, Íris de 55 anos, trataram os militares de forma “ríspida e desrespeitosa”. Segundo o B.O, no momento da abordagem Iyad chamou a equipe de “racistas incompetentes”.

Nesse momento, os clientes da petiscaria informaram aos policiais que uma equipe da 10° CIPM havia passado pelo local e logo depois o casal começou a fazer tumulto gritando com a equipe e falando que “iriam foder os policiais”.

Depois que os militares explicaram o motivo da abordagem, o casal passou a ofender e filmar as equipes, os xingando de "racistas, incompetentes, folgados e bando de covardes".

O dono do estabelecimento, alegou para a PM que o casal estava causando transtorno ao seu trabalho, inclusive haviam rasgado uma comanda no valor superior a R$180, alegando que não iriam pagar e que voltariam no dia seguinte para beber novamente.

Ao serem informados que teriam que comparecer na delegacia, o casal resistiu a abordagem e os dois foram levados algemados. Não sendo suficiente a prisão do casal, ao pegar os dados do dono do estabelecimento, a PM constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto e ele também acabou sendo conduzido a Delegacia de Pronto Atendimento Cepol, onde o caso foi registrado com desacato, perturbação do trabalho alheio e resistência.

