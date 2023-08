Casal coloca o filho de 11 para entregar drogas e é preso por tráfico em Juti

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a noite de quinta-feira (10), em Juti, mas crime não para por ai, os dois colocavam o filho de 11 anos para fazer a entrega dos entorpecentes aos usuários. A prisão foi uma operação conjunta da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Juti e a Polícia Militar.

Conforme as informações policiais, denúncias anônimas levaram as equipes a fazer diligências para desarticular o esquema de tráfico que envolvia o casal, um homem de 26 anos, e uma mulher de 46 anos. Além disso, foi denunciado ainda que o filho do casal, uma criança de 11 anos, estava fazendo as entregas da droga.

Após diversas diligências feitas pelo 2° Grupamento da Polícia Militar de Juti e do canil do 3° Batalhão da Polícia Militar, a operação terminou com a prisão do casal e a apreensão da droga que seria vendida.

Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde serão indiciados por tráfico de drogas majorado pela participação de menor e associação para o tráfico. Ambos permanecerão sob custódia, aguardando os desdobramentos do processo judicial.

