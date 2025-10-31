Casal de Campo Grande procura delegacia após ter vídeo íntimo vazado nas redes sociais

Casal, de 19 e 22 anos, procurou a delegacia de Campo Grande na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro, para denunciar que vídeos íntimos deles foram vazados e divulgados em algumas redes sociais.

Pelo menos dois vídeos teriam sido compartilhados em três plataformas diferentes. A jovem relatou que as gravações estavam em uma pasta oculta e não sabe como ocorreram as publicações.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal disse que tomou conhecimento do fato no dia 29 de outubro e que nos últimos dias, conseguiram remover eles de apenas uma rede social, restando as outras duas.

Inicialmente, a jovem não apresentou os prints, pois não estava com o celular no momento do registro da ocorrência, mas se comprometeu a entregar as imagens posteriormente.

O caso será investigado e foi registrado como divulgação de cena de sexo ou de pornografia.

