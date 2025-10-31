Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Casal de Campo Grande procura delegacia após ter vídeo íntimo vazado nas redes sociais

Jovem explicou aos policiais que imagens estavam em uma pasta 'oculta' no próprio celular e não sabe como ocorreu a publicação

31 outubro 2025 - 09h10Luiz Vinicius

Casal, de 19 e 22 anos, procurou a delegacia de Campo Grande na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro, para denunciar que vídeos íntimos deles foram vazados e divulgados em algumas redes sociais.

Pelo menos dois vídeos teriam sido compartilhados em três plataformas diferentes. A jovem relatou que as gravações estavam em uma pasta oculta e não sabe como ocorreram as publicações.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal disse que tomou conhecimento do fato no dia 29 de outubro e que nos últimos dias, conseguiram remover eles de apenas uma rede social, restando as outras duas.

Inicialmente, a jovem não apresentou os prints, pois não estava com o celular no momento do registro da ocorrência, mas se comprometeu a entregar as imagens posteriormente.

O caso será investigado e foi registrado como divulgação de cena de sexo ou de pornografia.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará
Corpos em área de mata foram levados para a praça da comunidade
Justiça
Defensoria do RJ aciona o STF após ser impedida de acompanhar perícias de mortos
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ
Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Polícia
Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Ônibus de Campo Grande
Polícia
Passageira é agredida por casal que pedia dinheiro dentro de ônibus em Campo Grande
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motociclista e criança ficam feridos após colisão com caminhonete em São Gabriel do Oeste
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Colegas de trabalho brigam por fofoca e trocam socos em shopping de Campo Grande
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Carne foi furtada pelo homem
Polícia
Era para o churrasco? Homem furta duas peças de fraldinha, mas é preso na Capital

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho