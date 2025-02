Casal de MS morre durante acidente grave em rodovia de SP

Um casal sul-mato-grossense, que ainda não teve o nome divulgado, morreu após o carro em que estavam com os filhos, de 14 e 17 anos, ser atingido por outro veículo na rodovia Marechal Rondon, próximo a Guaraçaí, no interior de São Paulo.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Fatos MS, a família estava viajando em uma Belina quando foram atingidos por um Volkswagen Santana, durante a manhã deste domingo (16).

Por conta da gravidade do impacto, o casal faleceu ainda no local, enquanto os dois adolescentes foram socorridos para um hospital da região. Um dos menores está em estado grave, enquanto outro, apesar de ter sofrido queimaduras pelo corpo estava consciente e orientado.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal.

Motorista bêbado - após a realização do teste do bafômetro, foi constatado que o motorista do Santana estava embriagado.

Preso em flagrante, ele responderá por homicídio na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também