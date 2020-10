Casal de pastores morre em acidente com carros na BR-262

Identificados como José Fernandes Sales, 67, e Sinai Souza Sales, 43, o casal que morreu devido a um acidente na BR-262 em Anastácio. Outras duas pessoas que estavam em outro veículo, um Corsa Classic, também ficaram feridos.

De acordo com o site O Pantaneiro, Casal de pastores morre em acidente com carros na BR-262José Fernandes Sales quando recebia atendimento e sua esposa, Sinai Souza Sales, logo após dar entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional de Aquidauana devido a uma parada cardíaca. Eles estavam em um veículo Ford Focus onde também havia uma criança de 9 anos. A criança quebrou o punho esquerdo e está consciente e orientada.

José Fernandes e Sinai eram pastores da Igreja Assembleia de Deus em Dourados e retornavam para a cidade após visitarem amigos e familiares em Corumbá. A criança que estava no veículo estava a passeio para passear visitar um familiar em Dourados. A mãe da criança mora em Corumbá e foi avisada sobre o acidente.

De acordo com informações, a colisão aconteceu em um trecho próximo a Serrinha de Miranda. A colisão frontal entre os dois veículos teria ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionados.

