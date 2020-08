Casal de traficantes capota veículo com recém-nascido dentro

Um casal de traficantes capotou o veículo após uma tentativa de fuga, por volta das 23h desta segunda-feira (03), ao passar pela base operacional da Polícia Militar Rodoviária (PMR), no km 145 da MS-276, em Amandina. Além do condutor, de 25 anos, havia uma mulher e um recém-nascido no automóvel.

Segundo o Dourados News, o condutor não obedeceu à ordem de parada e os policiais saíram em perseguição ao veículo Fiat/Siena, com placas de São Paulo (SP), que realizava manobras perigosas na pista. Cerca de 30 quilômetros depois, o suspeito realizou uma manobra brusca, perdeu o controle da direção e capotou na rotatória da entrada de Nova Andradina.

Os policiais acabaram encontrando o veículo carregao de maconha. Com o impacto, os tabletes da droga, ficaram espalhados pela pista.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e realizaram os atendimentos necessários. A mulher foi encaminhada com ferimentos para o Hospital Regional. O motorista e o recém-nascido não se machucaram.

O condutor do automóvel foi preso e na delegacia, ele contou que pegou o carro preparado com o entorpecente no municipio de Amambai e levaria a droga até o estado de São Paulo, onde quitaria uma dívida com o tráfico.

A mulher depois que recebeu atendimento médico, foi encaminhada para a unidade policial e o Conselho Tutelar foi acionado para cuidar do recém-nascido.

O peso da maconha foi de 355 kg e estima-se que o valor da droga é de mais de 500 mil.

