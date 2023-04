Casal discute e esposa esfaqueia marido no abdômen no Centro-Oeste

Rapaz, de 26 anos, precisou de atendimento médico na noite desta terça-feira (26) após ser esfaqueado pela sua mulher, que não teve a identificação revelada, durante uma discussão entre eles na residência em que moram, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

A Polícia Militar e a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local e conversaram com a vítima, que relatou ter brigado com sua esposa e a chamou de "bêbada e drogada", conforme informações do boletim de ocorrência.

O golpe atingiu a região do abdômen, mas segundo os médicos que atenderam o rapaz, o corte foi superficial, mas que seria necessário o encaminhamento para a Santa Casa para melhores avaliações médicas.

Testemunhas ouvidas pela Polícia Militar confirmaram a versão de que houve uma discussão entre o casal, mas explicaram que as brigas entre os dois são constantes.

A mulher não foi encontrada, tampouco a faca utilizada para ferir o rapaz.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também