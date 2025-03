Casal discute e homem esfaqueia a esposa enquanto preparava lanche em Dourados

Um homem de 45 anos foi preso por esfaquear e manter a esposa em cárcere privado na madrugada de sexta-feira (22), no bairro Harrison de Figueiredo, na periferia de Dourados.

Com a chegada da Polícia Militar, a vítima relatou que a agressão ocorreu após uma discussão enquanto o homem fazia um lanche. Ele a atacou com uma faca de mesa, causando um corte no braço, mesmo assim, ferida ela teria tentado amenizar a situação, dizendo que estava "tudo resolvido"

Segundo o site, Dourados Agora, os policiais deram voz de prisão ao agressor, identificado como Anderson, e o conduziram à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). No entanto, ao chegar ao local, ele resistiu e tentou escapar, subindo no muro e acessando o telhado da delegacia.

Após ser recapturado, a polícia realizou uma verificação detalhada e descobriu que ele era procurado por roubo em Santa Catarina. O criminoso permanece preso e à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também