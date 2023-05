Casal do 'rala e rola' no Chácara Cachoeira pode responder por ato obsceno

Um boletim de ocorrência registrado na manhã desta terça-feira (16) contra o casal flagrado mantendo relações sexuais em plena luz do dia, dentro de um Honda Civic no Bairro Chácara Cachoeira, pode fazer com que eles respondam por ato obsceno.

De acordo com o registro, a identificação do casal aconteceu após as imagens que circularam nas redes sociais mostrarem a tatuagem da mulher, de 36 anos. O registro teria sido feito por uma aluna de uma academia nas proximidades de onde o veículo estava estacionado. O homem, de 46, foi identificado por populares que encontraram seu Instagram.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas o casal já havia saído do local quando as equipes chegaram. Um pendrive contendo vídeos do fato, fotos da suspeita que mostre a respectiva tatuagem, prints da rede social Instagram dos suspeitos, além de um áudio que mostra um casal confessando os fatos foi apreendido pela polícia.

O boletim de ocorrência foi registrado na 3° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, como ato obsceno.

O casal pode ser enquadrado no crime de ato obsceno, que, de acordo com o artigo 233 do Código Penal, "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público" pode ser motivo de detenção.

O crime prevê pena de três meses a um ano, ou o pagamento de multa.

O caso – As imagens foram gravadas na manhã de sexta-feira (12), por volta das 7h da manhã, na rua Raul Pires Barbosa. O vídeo encaminhado para a reportagem do JD1 Notícias mostra que a dupla não liga por estar numa das regiões mais movimentadas da cidade. Um leitor flagrou o momento em que tudo acontecia, sem que eles se importassem com o vai e vem das pessoas.

