Casal é agredido e ameaçado de morte durante assalto em fazenda de Naviraí

Um casal viveu momentos de tensão durante um roubo a mão armada de uma caminhonete, na madrugada desta terça-feira (28), na BR-163, próximo ao Trevo das Araras, em Naviraí. Os dois eram ameaçados de morte a todo instante pelos três assaltantes.

Conforme as informações do site Tá Na Mídia Naviraí, uma das vítimas, de 29 anos, acordou com os latidos dos cachorros e ao sair para ver o que estava aconteceu foi surpreendido pelos três bandidos. Dois deles estavam armados, já anunciando o assalto.

A esposa da vítima se trancou no quarto, mas foi obrigada a abrir a porta, sob ameaça dos bandidos que iriam matar seu esposo. Em seguida, o casal foi feito refém e colocado frente para uma das paredes sob ameaças e sendo agredidos com coronhadas.

Ainda segundo o site, o trio pegou a chave da caminhonete, uma carteira e os celulares do casal. Ao sair, deixaram as vítimas em um dos quartos sendo ameaçado de morte caso chamasse a polícia.

Momentos depois, o homem conseguiu sair do quarto e foi até a rodovia próxima ao sítio pedir ajuda. A PM (Polícia Militar) foi acionada e repassou a informação para outras forças de segurança da região.

Foi montado um bloqueio policial na BR-163. Por volta da 1h da madrugada os PMs de Itaquiraí avistaram a caminhonete em alta velocidade, deram ordem de parada, porém o motorista não obedeceu e furou o bloqueio, seguindo sentido a Eldorado.

Durante a perseguição, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé junto com os comparsas em meio a um canavial. O veículo foi recuperado e levado para a delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí para as medidas cabíveis. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Deixe seu Comentário

Leia Também