Casal Ã© alvo de disparos enquanto fofocavam na frente de casa na NhanhÃ¡

Um rapaz, de 19 anos, foi alvo de disparos durante a noite de sábado (8) enquanto estava sentado na frente de casa na Travessa dos Vigilantes, localizado no Bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, atender um caso de lesão corporal por arma de fogo. Ao chegar, os militares conversaram com a vítima, que estava com um ferimento no pé.

O jovem detalhou que estava sentado na frente de casa com a esposa quando um homem desconhecido passou na frente do imóvel. Usando uma camisa longa com faixa refletiva de cor verde e calça, o suspeito se aproximou do casal, sacou a arma e passou a efetuar disparos contra os dois.

A vítima chegou a correr para dentro de casa, mas foi alvejada no pé. Ele não acionou a Polícia Militar e o socorro, indo direto para o Pronto-Socorro do hospital.

Por não preservado a cena do crime, as autoridades não conseguiram realizar perícia no local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

