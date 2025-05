Casal é atacado com golpes de facão 'do nada' em aldeia de Dourados

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi socorrido após serem atacados com golpes de facão durante a manhã desta sexta-feira (16), na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas por volta das 11h para atender um casal, de 31 e 36 anos, que haviam sido feridos com golpes de facão. Ao chegar no local, encontraram a mulher com um corte na região da cabeça, enquanto homem sofreu lesões no braço e também na cabeça.

Eles contaram para a Polícia Militar que foram surpreendidos e agredidos por dois homens, sendo o líder da aldeia e seu filho. Ainda segundo o site Dourados News, as vítimas disseram que os ataques ocorreram sem qualquer aviso ou justificativa.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado, socorrendo as vítimas e as encaminhando para o Hospital da Vida.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e os suspeitos já foram identificados. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal dolosa e homicídio simples na forma tentada.

