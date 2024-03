Casal Ã© atacado por desconhecido, tio tenta separar briga e Ã© esfaqueado no Los Angeles

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado ao defender o sobrinho de um ataque na madrugada desta quarta-feira (20), no bairro Los Angeles.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado. Ao chegar no local, as autoridades fizeram contato com as vítimas.

Para os policiais, a mulher contou que estava chegando em casa com o marido de moto, quando foram abordados por um desconhecido, que estava em um Volkswagen Gol preto. Em determinado momento, o homem desceu do veículo já com a faca em mãos, dando inicio a uma discussão entre as partes.

Ao ouvir a briga, que vinha da rua, o tio da vítima saiu para fora com o intuito de ajudar a separar a confusão. Por conta disso, ele foi esfaqueado na região do braço. Depois do golpe, o autor saiu do local.

Questionados sobre o homem, os familiares disseram não saber quem era. A vítima foi socorrida por parentes, sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário. Posteriormente, ele precisou ser transferido para o Hospital da Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

