Polícia

Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar

A mulher foi alvejada na cabeça e o homem no peito, mas foram socorridos conscientes e orientados pelo Corpo de Bombeiros

11 agosto 2025 - 15h51Brenda Assis
As vítimas foram beleadas na noite de ontemAs vítimas foram beleadas na noite de ontem   (Reprodução/WhatsApp JD1)

Um casal, de 26 e 28 anos, foi alvo de disparos durante a noite de domingo (10), na esquina da Rua Anselmo Selingardi com a Rua Armando Franco, No Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por suspeita de ser um dos atiradores enquanto o outro conseguiu escapar da Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, uma viatura do 10° BPM (Batalhão de Polícia Militar) estavam em deslocamento para atender o caso de disparo de arma de fogo quando avistaram dois homens em uma moto, com as mesmas características passada via rádio.

Ao perceberem a presença policial, o piloto empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando ordens de parada, chegando a andar na contramão de direção várias vezes e avançando sinais vermelhos. Durante a fuga, o garupa pulou da moto e fugiu correndo. Já na Rua Evelina Selingardi, ele perdeu o controle de direção, derrapando a moto em alguns cascalhos e caindo, sendo preso em flagrante.

Questionado sobre o motivo da fuga, ele apenas disse que não queria perder a moto e que estava na região participando de um festival de pipas.

No local dos disparos, os militares encontraram as vítimas. A mulher teria sido atingida na cabeça, mas estava consciente e orientada, o outro ferido foi baleado no peito e também estava consciente durante o atendimento. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa, junto com o suspeito do crime, que fraturou o joelho ao cair de moto.

Por ainda ser menor de idade, o caso foi acompanhado pela sua mãe. Ele ficou internado com escola da Polícia Militar.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, desobediência, resistência e direção perigosa em via pública.

