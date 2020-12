Casal é baleado por atiradores que estavam em uma XT 600

Um rapaz de 26 anos e a esposa foram vítimas de tentativa de homicídio quando voltavam para casa. O casal foram atacados pelos atiradores, perto da Orla Morena, eles estavam em uma motocicleta.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal havia ido na casa da mãe do rapaz de 26 anos, que fica no bairro Nova Lima. Por volta das 23 horas voltavam para casa, e de carro eles seguiam na Avenida Tamandaré. Foi quando chegara na rua Plutão, as vítimas foram surpreendidas pelos atiradores.

Os atiradores estavam em uma Yamaha XT 600. O passageiro desceu e começou a atirar, atingindo o rapaz no braço e a mulher na perna. O tiro que atingiu o motorista, no entanto, transfixou e parou no tórax.

O casal conseguiu fugir e foram até a casa, onde acionaram o socorro. O rapaz foi levado para a Santa Casa e a esposa para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A vítima alegou aos policiais que não sabia o motivo do crime, mas em verificação os policiais identificaram que ele tinha várias passagens.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como homicídio simples na forma tentada. A polícia investiga o caso.

