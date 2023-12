Casal e criança morrem após carro bater em anta na BR-262, em Ribas do Rio Pardo

Rodrigo Sotto, de 34 anos, Maristela da Silva, de 33 anos, e o menor de idade Rafael Oliveira, morreram durante um grave acidente ocorrido na noite de quinta-feira (21), na BR 262, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam em um Fiat Pálio, conduzido por Rodrigo. Na altura do KM-250, sentido Campo Grande, o motorista teria colidido contra uma anta que atravessava a pista.

Por conta disso, Rodrigo acabou perdendo o controle, invadindo a pista contrária e batendo na lateral de um caminhão, que seguia sentido Ribas do Rio Pardo. Segundo o site Notícia do Cerrados, devido a gravidade da colisão, todos os ocupantes do veículo de passeio ficaram presos as ferragens, morrendo ainda no local do acidente.

O motorista do caminhão e seu passageiro não tiveram ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Polícia Civil e a Perícia foram acionados para ir até o local.

