Casal é denunciado por mentir que foram assaltados em frente a hotel em Ponta Porã

Um homem, de 27 anos, e sua companheira, foram pegos na mentira após inventarem um assalto à mão armada ocorrido em frente a um hotel da cidade de Ponta Porã. O caso foi descoberto pela 2ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Segundo o relato inicial, indivíduos de nacionalidade paraguaia teriam abordado o casal e levado dinheiro, um relógio e até mesmo um automóvel pertencente a uma seguradora. No entanto, durante o registro da ocorrência, os dois apresentaram diversas contradições em suas versões e acabaram confessando a farsa.

As autoridades conseguiram apurar que o homem viajou até Ponta Porã com o propósito de entregar voluntariamente o veículo, e a mulher nem sequer estava presente no momento do suposto crime. Ela admitiu que apenas relatou o fato a pedido do companheiro, com o intuito de dar credibilidade à falsa narrativa.

Diante dos fatos, a Polícia Civil registrou a ocorrência como comunicação falsa de crime ou contravenção. O caso segue em apuração para eventual responsabilização penal dos envolvidos.

O delegado Júlio Lima, responsável pela investigação, ressalta que “falsas comunicações comprometem a credibilidade do sistema de segurança pública, razão pela qual todos os envolvidos serão responsabilizados nos termos da lei. A instituição reafirma seu compromisso com a verdade, com a justiça e com a proteção da sociedade”, destacou.

