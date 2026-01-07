Menu
Casal é detido com R$ 550 mil em iPhones e canetas emagrecedoras na MS-164, em Ponta Porã

Carga saiu do Paraguai e seria encaminhada para Campo Grande

07 janeiro 2026 - 13h11
Produtos apreendidosProdutos apreendidos   (Divulgação/DOF)

Casal, que não teve os nomes divulgados, foi detido durante a terça-feira, dia 6, na MS-164, em Ponta Porã, após ser flagrado com diversos iPhones e caixas de canetas emagrecedoras, avaliadas em R$ 550 mil.

A apreensão foi realizada por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), que abordou os envolvidos enquanto eles estavam em um Peugeot 207.

Segundo detalhes da corporação, foi vistoriado o veículo e encontrado os produtos sem comprovação de regularidade. No veículo, foram constatados a presença de: 50 iPhones de última geração, 20 caixas de canetas emagrecedoras e 2 iPads.

Aos policiais, o casal relatou que pegou a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria os produtos até Campo Grande, onde receberiam R$ 1,5 mil pelo serviço.

Eles foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Porã.

