Casal é executado a tiros dentro de casa na tarde desta segunda-feira

Mauro Silva, com informações do Jovem Sul News

Um casal de Costa Rica foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (27) em sua residência no município de Chapadão do Céu (GO). Conforme as informações da polícia, as vítimas haviam sido presas na semana passada e soltos dias depois.

De acordo com informações preliminares, as vítimas ainda não foram identificadas e elas teriam sido alvejadas com pelo menos sete tiros, que foram disparados por uma pessoa que estava em uma moto e fugiu após o crime. O homem faleceu dentro da casa e a mulher foi encontrada morta no quintal.

Segundo o site Destakinews, de Chapadão do Céu, as vítimas são jovens e a mulher seria de Costa Rica (MS). Ainda segundo site, o casal havia sido preso há uma semana, por motivo não divulgado.

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não divulgou informações sobre autoria e motivação.

