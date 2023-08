Casal é executado enquanto andava de moto pelo centro de Antônio João

Roberson Danilo Coene, de 29 anos, e sua esposa Paula Samara Dos Santos, de 27 anos, morreram ao serem executados na Rua João Nunes, região central do município de Antônio João, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, o casal estava em uma motocicleta quando foram surpreendidos, perseguidos e executados com diversos tiros de pistola 9mm. Os atiradores fugiram logo após os crimes terem sido cometidos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram o isolamento da área, até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. O caso está sendo investigado e não existem maiores informações a respeito da motivação ou do paradeiro dos pistoleiros.



Deixe seu Comentário

Leia Também