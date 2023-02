Casal é flagrado no 'bem-bom' em carro pela polícia no Vilas Boas

Um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 29 anos, foram flagrados pela polícia fazendo sexo em um veículo na madrugada desta quarta-feira (8), na Travessa João Carlos de Oliveira, região do Vilas Boas, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque realizava rondas pela região quando se deparou com dois carros parados em um local não habitado e chamou a atenção dos militares por ser incomum.

Ao se aproximarem, encontraram o casal sem roupa e em ato obsceno, orientado a se recompor e descerem do veículo para ser feita a checagem. Porém, o homem ficou irritado e passou a xingar o comandante da equipe, sendo repreendido e detido por desacato.

Mesmo assim, ele tentou fugir e foi contido pelos militares. Por conta da fuga e da queda, o homem apresentou alguns hematomas no tórax, face, joelhos e punhos. Após o ato, ambos foram encaminhados a delegacia.

O caso foi registrado como ato obsceno, resistência, desobediência e desacato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

