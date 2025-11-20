Menu
Polícia

Casal é obrigado a transportar maconha pelo 'tribunal do crime' após acidente com faccionado

Eles foram pagos levando mais de 64 kg da droga de Dourados para Presidente Prudente

20 novembro 2025 - 15h31Brenda Assis
Rodoviária de Campo GrandeRodoviária de Campo Grande   (Foto: Diário do Transporte)

Um casal de 27 e 28 anos foi preso ao serem flagrados traficado mais de 60 kg de maconha em Campo Grande. Moradores de São Paulo, eles foram condenados por um facção a fazer o transporte da droga após se envolverem em um acidente de trânsito.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar estava fazendo rondas na rodoviária de Campo Grande quando a cadela Chanel ficou intrigada ao ver o casal passando pela área de desembarque após saírem de um ônibus que fazia o itinerário de Ponta Porã x Campo Grande. 

Durante a abordagem policial, os militares encontraram 74 tabletes de maconha, totalizando 64,8 kg da droga. Entrevistados separados, eles contaram a mesma versão dos fatos aos militares, detalharam que moram em São Paulo e que teriam se envolvido em um acidente de trânsito. 

Após a batida, o prejuízo ao outro veículo ficou orçado em R$ 60 mil. Acontece que, o carro era de um faccionado e por conta disso, eles foram juntados por um 'tribunal do crime', sendo condenados a realizar o tráfico. 

Na terça-feira, eles foram para Dourados, onde pegaram a droga com um desconhecido antes de seguir viagem, tendo como destino final a cidade de Presidente Prudente, localizada no interior de São Paulo, onde entregaram a droga a outro desconhecido na rodoviária. 

Os dois foram então presos e levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como tráfico de drogas.

