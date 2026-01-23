Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande

Um casal registrou um boletim de ocorrência por ameaça e perseguição na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, em Campo Grande, após relatar uma série de episódios que teriam começado em dezembro de 2025.

De acordo com o registro policial, o homem, de 46 anos, afirmou que manteve no passado um relacionamento extraconjugal com uma mulher com quem trabalhava. Após o término, a suspeita teria sido desligada da empresa e, desde então, passou a perseguir o comunicante, enviando mensagens de cunho amoroso e indo até o local de trabalho dele.

Ainda conforme o boletim, a situação se agravou e passou a atingir também a esposa da vítima, de 42 anos, que teria recebido mensagens e ligações com ameaças. Entre as frases relatadas estão declarações de posse e ameaças de morte.

O casal informou que, mesmo após o bloqueio do contato, a suspeita continuou a fazer ligações e enviar mensagens por meio de outros números telefônicos. O homem também relatou abordagens insistentes em locais públicos.

A vítima disse à polícia que possui registros das mensagens e das ligações e manifestou interesse em representar criminalmente contra a suspeita.

O caso foi registrado como ameaça e perseguição e será investigado pela Polícia Civil.

