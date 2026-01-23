Menu
Menu Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande

Eles vem sendo ameçados de morte através de ligações e mensagens encaminhadas através das redes sociais

23 janeiro 2026 - 17h24Brenda Assis

Um casal registrou um boletim de ocorrência por ameaça e perseguição na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, em Campo Grande, após relatar uma série de episódios que teriam começado em dezembro de 2025.

De acordo com o registro policial, o homem, de 46 anos, afirmou que manteve no passado um relacionamento extraconjugal com uma mulher com quem trabalhava. Após o término, a suspeita teria sido desligada da empresa e, desde então, passou a perseguir o comunicante, enviando mensagens de cunho amoroso e indo até o local de trabalho dele.

Ainda conforme o boletim, a situação se agravou e passou a atingir também a esposa da vítima, de 42 anos, que teria recebido mensagens e ligações com ameaças. Entre as frases relatadas estão declarações de posse e ameaças de morte.

O casal informou que, mesmo após o bloqueio do contato, a suspeita continuou a fazer ligações e enviar mensagens por meio de outros números telefônicos. O homem também relatou abordagens insistentes em locais públicos.

A vítima disse à polícia que possui registros das mensagens e das ligações e manifestou interesse em representar criminalmente contra a suspeita.

O caso foi registrado como ameaça e perseguição e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na manhã de hoje
Polícia
Procon-MS apreende mais de mil pares de tênis falsificados em Campo Grande
Barra de chocolate
Polícia
Venezuelano é preso após tentar furtar 28 barras de chocolate em shopping de Dourados
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã
Polícia
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Homem é agredido pelo filho durante briga em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher surta, bate em pessoas na rua e diz ser do Batalhão de Choque ao ser presa na Capital
Motociclista chegou a ser reanimado, mas não resistiu
Trânsito
Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-262, em Três Lagoas
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Morador de rua é encontrado morto no Bairro Amambai
Imagem ilustrativa
Polícia
Jovem denuncia padrasto por estupros cometidos por vários anos em Dourados
Jovem é ferida por bala perdida durante passeio com recém-nascida em Dourados
Polícia
Jovem é ferida por bala perdida durante passeio com recém-nascida em Dourados

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio