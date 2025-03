Sarah Chaves, com Ponta Porã News

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (28), em Ponta Porã. A ação ocorreu em uma residência na Rua Waldomiro Alves Monteiro, no Jardim Nova Ponta Porã, que, segundo denúncias, funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes.



Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pela dona da casa. Durante as diligências, a equipe sentiu um forte odor de maconha vindo do imóvel.

Enquanto a abordagem era realizada, um homem em uma motocicleta Star preta, sem placas, de origem paraguaia, tentou fugir ao perceber a presença policial. Ele foi interceptado e identificado como o esposo da suspeita e moradora do local.



Ao serem questionados, o casal confessou que a residência era usada para armazenar skank e que haviam sido contratados por um indivíduo de nacionalidade paraguaia, conhecido como "Moreno", para guardar a droga.



Na inspeção, os policiais encontraram cinco sacos da droga no quintal e no quarto da casa, totalizando 14,95 kg de skank.

Diante do flagrante, os dois foram presos e levados ao 1º Distrito Policial de Ponta Porã, onde permanecerão à disposição da Justiça.



Além da prisão do casal, uma conselheira tutelar foi acionada para garantir a segurança dos quatro filhos dos suspeitos de 6, 4, 2 e 1 ano, respectivamente.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e tentar identificar o paraguaio que seria o dono da droga.

