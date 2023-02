Casal é preso após criança ser hospitalizada em estado grave na Capital

Um casal foi preso em flagrante, na última terça-feira (14), após o filho da mulher, de 1 ano e 1 mês, dar entrada em uma clínica de Campo Grande com lesões na cabeça e indícios de violência. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) foi acionada pela equipe médica que atendeu a criança.

Conforme o médico que atendia a vítima, a criança estava com as duas clavículas quebradas, traumatismo craniano e pneumotórax (presença de ar na pleura, membrana que reveste os pulmões).

Diante disso, a equipe policial foi até a residência do casal, para realizar perícia. Segundo a mãe e o padrasto, a criança havia caído da cama, por volta das 7h daquele dia, e que por volta das 9h ele teria piorado o quadro de saúde, passando a vomitar.

Ao serem confrontados, houve contradições na fala dos dois, mudando a versão dos fatos, contando que a criança teria ficado sozinho em casa para eles saírem para trabalhar, quando o padrasto do menino teria voltado para a casa, encontrou o garoto caído no chão, deduzindo que ele teria caído do sofá, onde tinha sido deixado.

Ainda de acordo com o padrasto, por volta das 9h, quando a criança começou a piorar ele teria realizado respiração boca a boca e massagem cardíaca na criança, acionando o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os dois foram presos em flagrante por abandono de incapaz, com causa de aumento de pena em razão da ocorrência de lesão grave na vítima e por fraude processual, já que eles simularam uma outra dinâmica dos fatos, de modo a induzir a erro a autoridade policial e os peritos que faziam o exame.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos e ambos seguem presos, aguardando decisão judicial. A polícia não descarta a ocorrência de maus-tratos e de lesão corporal dolosa, que poderão ser evidenciados após a realização de exames perícias e demais diligências em andamento.

