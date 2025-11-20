Casal é preso após pitbulls matarem cachorro da vizinha no Coronel Antonino

Um casal foi levado para delegacia após seus cachorros, da raça Pitbull, matar um animal da vizinhança na Rua Benevento, na região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O caso aconteceu no final da tarde de ontem (19).

Conforme o registro policial, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um caso de ataque de cachorro em via pública. Ao chegar, uma testemunha detalhou que dois pitbulls teriam atacado outro animal, que morreu na calçada. Posteriormente, os proprietários dos cachorros os recolheram para dentro do imóvel e tomaram rumo ignorado.

Enquanto a ocorrência era atendida, um homem apareceu tentando recolher o corpo do animal morto, sendo impedido pela guarnição. Posteriormente, uma testemunha apareceu dizendo que os pitbulls foram doados por ela a filha e o genro, que moram nas intermediações.

Diante da situação, o homem retornou dizendo ter mentido sobre ser dono dos animais porque ficou nervoso e que sua intenção era apenas ajudar o doguinho que faleceu.

Diante da situação, o casal foi detido e levado para delegacia, onde os fatos foram registrados e serão investigados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também