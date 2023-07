Casal é preso com carreta 'recheada' de produtos contrabandeados do Paraguai

Um casal, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a tarde de quinta-feira (17) ao serem flagrados transportando uma carga de contrabando avaliada em R$ 650 mil, na MS-164, em Ponta Porã. O transporte do material era feito em uma carreta Volvo/FH12.

Equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava bloqueio no Trevo do Copo Sujo, área rural do município, quando abordou a carreta. Foram encontrados no veículo 500 pacotes de cigarros, 230 aparelhos de telefone celular, dois pneus de caminhão e 12 receptores de TV.

O casal afirmou que pegou os produtos em Ponta Porã e levaria até Campo Grande. Eles não informaram o valor que receberiam pelo transporte. Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

