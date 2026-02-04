Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam um homem, de 32 anos, e uma mulher, de 41, que transportavam 9,5 quilos de haxixe do tipo dry, nesta terça-feira (3), em Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização na BR-487. O casal seguia em um GM Celta quando foi abordado pelos policiais. Segundo o DOF, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levantou suspeita da equipe.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos volumes da droga escondidos dentro de uma bolsa no porta-malas. Questionados, os suspeitos informaram que pegaram o entorpecente em Coronel Sapucaia e que levariam a carga até Umuarama (PR). Pelo transporte, disseram que receberiam R$ 1,8 mil.

De acordo com a polícia, a droga foi avaliada em aproximadamente R$ 700 mil. O entorpecente, o veículo e os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

