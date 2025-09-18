Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil em Campo Grande

Um homem e uma mulher, de 50 e 57 anos, foram presos em flagrante por armazenamento e produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A prisão foi realizada em Campo Grande pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

As investigações revelaram que o casal, que mantinha relacionamento amoroso, utilizava imagens de crianças com conotação sexual para estimular a prática de atos libidinosos entre si. Durante as apurações, foi constatado que as vítimas retratadas nas imagens foram identificadas e são crianças do convívio dos investigados.

O homem responderá também pelos crimes de armazenar e produzir pornografia infanto-juvenil, uma vez que foi identificado como autor das filmagens de uma das vítimas.

A equipe do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, acessou os aparelhos celulares dos suspeitos, mediante prévia autorização judicial, localizando o material ilícito.

O caso será investigado pela especializada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também