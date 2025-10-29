Menu
Polícia

Casal é preso por maus-tratos contra criança de 4 anos no Jardim Colúmbia

O pequeno foi encontrado com diversos ferimentos pelo corpo

29 outubro 2025 - 14h55Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Reprodução)

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi preso por maus-tratos contra uma criança de 4 anos. O caso aconteceu no Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma discussão entre dois homens relacionada ao atraso no pagamento do aluguel. Durante a conversa, foram convidados para entrar no imóvel, onde os policiais encontraram a criança com lesões pelo corpo.

Quando questionados, os pais relataram que o corte na mão teria sido resultado de uma queda enquanto a criança carregava uma garrafa de vidro. Enquanto isso, o hematoma no pescoço teria sido provocado por uma chinelada da mãe, que admitiu ter “perdido a cabeça” no momento.

O imóvel apresentava condições precárias de higiene e forte odor. Testemunhas relataram que os pais da criança são usuários de drogas, além de confirmarem a situação difícil em que o pequeno vivia. O Conselho Tutelar da Região Norte foi acionado para acompanhar o caso.

Por estar com ferimentos pelo corpo, o pequeno foi encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, onde recebeu atendimento médico.

O padrasto da criança disse ter tomado conhecimento das agressões apenas quatro dias após os fatos. A polícia investiga as circunstâncias das lesões e as condições de vida da criança.

O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes, com prioridade à proteção da criança e avaliação da situação familiar.

Como os dois foram presos em flagrante, passaram por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (29).

