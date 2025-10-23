Casal é preso por violência física e psicológica contra idosa de 79 anos em Três Lagoas

Casal, de 26 e 33 anos, foi preso em flagrante nesta semana em uma ação da Polícia Civil, após serem acusados de violência física e psicológica contra uma idosa, de 79 anos, em Três Lagoas. As duas pessoas presas são a neta da vítima e o companheiro da jovem.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando que vinha sendo intimidada e ameaçada pelo companheiro de sua neta, o qual seria usuário de drogas e teria comportamento agressivo.

O relato aponta o suspeito teria entrado em seu quarto por volta das 5h da manhã, exigindo dinheiro e segurando seu braço com força para intimidá-la. Ela já teria pedido para ele sair de sua casa, mas ele recusou-se a sair. Temendo por sua segurança, a idosa solicitou apoio da delegacia e pediu medidas protetivas de urgência.

Após o registro da ocorrência, a equipe policial acompanhou a vítima até sua residência, onde constatou que a porta da cozinha e do quarto da idosa haviam sido arrombadas e que uma motocicleta Honda Biz, pertencente à idosa, havia sido levada.

A idosa foi encaminhada para abrigamento temporário em um local seguro, sob os cuidados do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). Durante o atendimento a neta telefonou para a vítima mais de 13 vezes, perturbando-a psicologicamente.

Pouco tempo depois, os policiais localizaram e prenderam os dois suspeitos em uma casa, onde também foi encontrada a motocicleta da idosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também