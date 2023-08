Casal é socorrido após atropelar cavalo solto na pista em Glória de Dourados

Colisão contra um cavalo deixou casal ferido durante a noite de sábado (26), na BR-376, na região da cidade de Glória de Dourados. O animal estava solto na pista.

O casal estava em uma Fiat Toro, quando o condutor acabou sendo surpreendido pelo cavalo, não dando tempo de desviar do animal. Por conta da força do impacto, a frente da caminhonete completamente destruída, de acordo com o site Fátima News.

Após a batida, a Fiat Toro foi tomada pelo sangue do animal, que acabou morrendo ainda no local do acidente. Um maquinário, da prefeitura de Glória de Dourados, precisou ser acionado para fazer a remoção do cavalo.

Ainda de acordo com o site, o casal acabou sendo socorrido e encaminhado para o hospital do município. Não existem informações a respeito de seu estado de saúde.

