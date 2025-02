Casal é socorrido após capotamento em Nova Andradina

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi socorrido depois de capotar o carro em que estavam na MS-134, entre Nova Andradina e o distrito Nova Casa Verda. O acidente aconteceu durante a tarde deste domingo (16).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle de direção e saído da pista, capotando várias vezes antes de parar em uma área de mata, localizada as margens da rodovia.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o carro tombado. O motorista estava fora do veículo, mas a passageira precisou ser retirada pelo para-brisa.

Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional. O acidente está sendo investigado pelas autoridades.

