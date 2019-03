Um casal de ladrões foi flagrado em plena ação em uma loja de aparelhos celulares no centro de Rio Brilhante. Eles furtaram um produto tranquilamente ao adentrar ao comércio na tarde de terça-feira (26).

A ação foi registrada por câmeras de segurança do local e enviadas a Polícia Civil para auxílio na prisão dos suspeitos.

No vídeo, é possível ver que o casal chega à loja e para perto do balcão. Ao perceber que a funcionária está sozinha e atendendo uma cliente em outra parte do balcão, o homem, disfarça e se descola até o alcance dos celulares e pega um dos aparelhos.

Ele age rápido e coloca o produto no bolso da bermuda. A mulher que o acompanha observa toda a ação, sem esboçar reprovação alguma em relação a ação. Ela teria ainda furtado uma capinha de celular que estava em cima do balcão.

Conforme o proprietário da loja, o aparelho celular é avaliado em R$ 1.400.00

O caso foi registrado como furto qualificado na Delegacia de Polícia de Rio Brilhante. Informações e denúncias ligue anonimamente para (67) 3452-7464.

Veja o vídeo:

