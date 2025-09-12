Menu
Polícia

Casal fica ferido após motorista perder o controle de direção em curva da BR-376

Por conta disso, ele colidiu contra o guard rail e parou sobre a ponte do Córrego do Baile

12 setembro 2025 - 17h11Brenda Assis

Um casal ficou ferido durante um acidente ocorrido no km 167 da BR-376, em Nova Andradina, durante a manhã desta sexta-feira (12).

Conforme as informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, o veículo, carregado com cerca de R$ 4 mil em produtos secos e molhados. O condutor contou que seguia pela via quando perdeu o controle de direção em uma curva e colidiu contra o guard rail e parou sobre a ponte do Córrego do Baile.

Ele e sua esposa, que também estava no veículo, não ficaram feridos. A carga seria entregue em Nova Andradina e Bataguassu.

O motorista informou que havia comprado o veículo nesta semana por R$ 20 mil.

