Casal invade terreno, rouba mandioca pro 'churras' e ameaça matar homem em MS

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, procurou a delegacia depois de apanhar por proibir que roubassem mandiocas, sem autorização, de um terreno em Rio Brilhante. O caso aconteceu durante da quarta-feira (3), mas foi divulgado na mídia apenas este final de semana.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, o pai da vítima possui um terreno no bairro Nova Rio Brilhante, que é murado e com portão. No entanto, no local existe apenas a plantação de mandiocas, quiabo, mamão e outras plantas.

No dia 1º de janeiro, uma mulher e seu marido entraram no terreno e começaram a arrancar as mandiocas, sem sua autorização. Quando o dono do terreno e sua filha foram até o local falar com o casal, a jovem acabou sendo agredida. A confusão só parou quando o pai dela interviu, neste momento a autora passou a ameaçar a vítima de morte.

Diante dos fatos, a vítima compareceu na delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

Deixe seu Comentário

Leia Também