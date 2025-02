Casal lésbico é preso por torturar criança e adolescente em Coxim

Duas mulheres, de 28 e 30 anos, foram presas por torturarem uma adolescente de 13 anos e um menino de 7 anos, em Coxim. A prisão, realizada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), aconteceu na manhã desta quarta-feira (5).

Conforme as informações policiais, as suspeitas mantêm um relacionamento e, até então, possuíam a guarda das vítimas, que é filho de uma delas. No dia 18 de janeiro, a menina fugiu da casa da mãe e correu para a casa do pai, onde contou que ela e o irmão estavam passando por diversos atos de maus-tratos e violência psicológica. Além disso, eles eram mantidos em cárcere privado, ficando com vários machucados pelo corpo.

Diante disso, o homem procurou a delegacia da cidade, para registrar a ocorrência. Ele também conseguiu pegar o filho, que havia ficado no imóvel. A adolescente e a criança passaram por escuta especializada e exames de corpo de delito.

Os relatos, passados para as autoridades, mostraram uma rotina diária de agressões físicas e humilhações, o que fez o crime ser qualificado como tortura. Com isso, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva das suspeitas, além de procedimento de busca e apreensão na residência, que foi cumprido hoje.

Agora, as mulheres ficaram a disposição da justiça.

