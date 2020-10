Casal morre e criança fica ferida após colisão entre carro e carreta em MS

Sarah Chaves, com informações do Caarspó News

Um grave acidente de trânsito na BR-163 entre Caarapó e Juti no final da tarde desta segunda-feira (12), matou o casal João Katryell Helfenstein Detz, de 24 anos, e Vanessa Alves Pereira.

O diretor do Caarapó News, Celso Capovilla esteve no local e as informações são que o veículo Gol e uma carreta da cidade de Frederico Westphalen (RS) se chocaram a 17 km de Caarapó. O Gol era ocupado pelo casal e uma criança que seguiam sentido Caarapó/Juti. Na ocasião o motorista perdeu o controle na pista vindo a colidir com a carreta que seguia sentido Juti/Caarapó.

Com o impacto o casal veio a óbito e a criança foi socorrida com vida pelo próprio motorista da carreta, que entregou a equipe da CCR MS Via para encaminhamento ao Hospital Beneficente São Mateus de Caarapó e em seguida transferida para Dourados, em virtude da gravidade dos ferimentos.

A perícia chegou rápido ao local para fazer os primeiros levantamentos como também a Polícia Rodoviária Federal (PRF), compareceu ao local.

Os corpos de João e Vanessa que moravam em Guaíra, no Paraná, foram encaminhamos ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.

